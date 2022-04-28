Передостанній виробник іномарок в Росії призупинить роботу з 1 травня (оновлено)

Російська компанія "Автотор", що займається складанням автомобілів марок BMW, Kia і Hyundai, відправить співробітників в оплачувану корпоративну відпустку в період з 1 по 22 травня.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на прес-службу компанії.

В цей період продовжуватимуть працювати лише підрозділи, які відповідають за життєзабезпечення виробництва та за будівництво нових потужностей, а також співробітники конструкторсько-впроваджувального центру та інших підрозділів, задіяних на проекті зі створення виробництва електромобілів у Калінінграді.

Голова Мінпромторгу РФ Денис Мантуров у четвер назвав лише "Автотор" серед компаній, які продовжують виробництво іномарок в Росії.

"Стоки є у Hyundai, Kia. На "Автоторі" виробництво зберігається – вони виробляють, просто воно скоротилося. Плюс Hyundai у Санкт-Петербурзі якийсь обсяг напрацьовує", – сказав російський міністр, відповідаючи на запитання про роботу іноземних автовиробників в Росії. Він додав, що в РФ також продовжують збирати китайські автомобілі Haval.

Водночас південнокорейський провідний автовиробник Hyundai Motor Co. у четвер спростував заяву Мантурова про те, що Hyundai та її дочірня компанія Kia Corp. все ще збирають автомобілі в Росії, повідомляє інформагентство Yonhap.

"Наш завод у Росії призупинив роботу, жодного рішення про час відновлення його роботи не приймалося", – заявили у Hyundai Motor.

Hyundai зупинив свої конвеєри в Санкт-Петербурзі з березня, посилаючись на труднощі з постачанням комплектуючих внаслідок російського вторгнення в Україну.

1 березня BMW Group повідомила про припинення постачання на російський ринок та локального виробництва автомобілів через розв’язану Росією повномасштабну війну проти України.

Після її початку багато іноземних автоконцернів заявили про припинення локального виробництва автомобілів в Росії та їх імпорту в країну. У підсумку виробництво легкових автомобілів станом на квітень здійснювалось лише приблизно на третині російських автозаводів.

Як повідомлялося, за офіційними даними виробництво легкових автомобілів в РФ у березні 2022 року на тлі масової зупинки автомобільних заводів через санкції та нестачу комплектуючих впало на 72,1% – до 40,9 тисяч машин.