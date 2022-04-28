Німеччина готується до припинення постачання газу з Росії, – Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц попередив, що країна має бути готовою до того, що Росія припинить поставки газу подібно до того, як це сталося з Польщею та Болгарією.

Про це повідомляє Spiegel, передає Європейська правда.

"Треба бути готовим до цього. А ми вже були готові перед початком війни і знаємо, що нам робити", – сказав Шольц.

За його словами, ніхто не може знати, що на думці у господаря Кремля Владіміра Путіна.

"Вони дуже ефективні", – сказав Шольц про санкції, введені ЄС, США та країнами G7.

За словами Шольца, Росія усвідомлює, що це завдає значної шкоди її власним можливостям розвитку і санкції будуть використані для припинення війни та виведення російських військ, "щоб Україна могла знову розвивати власний суверенітет".

Шольц припустив, що санкції Заходу не припиняться, якщо Росія запропонує припинення вогню на основі територіальних здобутків в Україні. Лише повне виведення кремлівських військ з України може зробити можливим припинення санкцій.

Із 24 лютого експорт викопного палива з Росії морем та трубопроводами оцінюється у 63 млрд євро, 71% цього обсягу (44 млрд євро) припадає на Євросоюз.

Найбільшими імпортерами російського викопного палива за останні два місяці стали: Німеччина (9,1 млрд євро), Італія (6,9 млрд євро), Китай (6,7 млрд євро), Нідерланди (5,9 млрд євро), Туреччина (4,1 млрд євро) та Франція (3,8 млрд євро).

Раніше повідомлялося, що російський "Газпром" повністю призупинив постачання газу компаніям "Булгаргаз" (Болгарія) та PGNiG (Польща) через відмову переходити на оплату в рублях.