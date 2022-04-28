"Укрзалізниця" збільшує перевезення зерна, однак об'єми менші довоєнних в рази

"Укрзалізниця" у квітні перевезла 492 тис. тонн зернових вантажів, при цьому навантаження склало 943 тис. тонн.

Про це повідомив голова компанії Олександр Камишін.

"Експорт аграрних вантажів для нас в залізниці важливий. Важливий він і для всього світу. Україна останні роки була стабільним експортером зерна і більше 50 млн тонн зерна на рік поставляла на зовнішні ринки. З третього тижня війни ми в залізниці активно працюємо над розширенням пропускної здатності західних прикордонних переходів. Тепер будемо спостерігати за результатами нашої роботи в цифрах разом", – написав Камишін.

За його словами, станом на 25 квітня "Укрзалізниця" вже перевезла 492,3 тис. тонн зернових, 54,7 тонн олійних та 42,3 тонн шроту та макухи.

Навантаження зернових у квітні склало 943 тис. тонн.

Пропускна здатність перевалочних станцій 1 млн тонн зерна на місяць, в компанії працюють над розширенням до 5 млн тонн на місяць.

Як повідомлялося, у лютому 2022 року "Укрзалізниця" навантажила 2,9 млн тонн зерна, однак вже за 11 днів березня цей показник впав до 0,1 млн тонн через бойові дії та блокування Росією українських морських портів.

Нагадаємо, за даними "Укрзалізниці", рекордний об'єм перевезень зернових залізницею – 4,1 млн тонн – було зафіксовано у листопаді 2021 року. Зокрема, перевезення зернових на експорт тоді становили 3,7 млн тонн.