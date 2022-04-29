В Естонії збудують рятувальне судно для України за 5 мільйонів євро

На суднобудівному заводі Baltic Workboats на Сааремаа (Естонія) розпочалося будівництво замовленого Україною рятувального судна, яке працюватиме на Чорному морі.

Про це повідомляє ERR.ee, передають Порти України.

Планується, що нове рятувальне судно буде доставлене до Одеського порту в 2023 році.

"Звичайно, нас трохи турбує, що місцем передачі судна є Одеса, яку зараз обстрілюють ракетами. Але передача запланована через рік, тому сподіваємося на краще", – зазначив член правління Baltic Workboats Юрій Тааль.

У флоті Морської пошуково-рятувальної служби України (МПРС) зараз перебувають сім суден, половина з них понад 10 років тому була збудована на Сааремаа. Нове судно завдовжки 28 метрів та вартістю понад 5 млн євро буде восьмим.

"На Чорному та Азовському морях обстановка складна, там триває блокування руху будь-якого флоту. Російські військові кораблі відкривають без попередження вогонь. Незважаючи на те, що у нас триває повномасштабна важка війна з Російською Федерацією, Україна була і залишається надійним партнером. Ми виконаємо всі свої зобов’язання", – наголосив начальник МПРС Віктор Сударєв.

Baltic Workboats AS стала переможцем відкритого тендеру на будівництво швидкісного морського пошуково-рятувального судна для МПРС, який був проведений у системі ProZorro наприкінці 2021 року. Вартість замовлення становить 164,125 млн грн.