Конгрес США схвалив закон про ленд-ліз для України

Палата представників США підтримала закон щодо відновлення програми часів Другої світової війни, яка дозволить президенту Джо Байдену більш ефективно надсилати зброю та інші поставки в Україну.

Про це повідомляє пресслужба Палати представників у Twitter.

Ініціативу підтримало 417 законодавців, проти виступили лише 10.

Як пояснив глава Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram, в тексті документу йдеться про надання президенту США розширених повноважень щодо передачі або надання в оренду Україні оборонних засобів для "захисту цивільного населення від російського військового вторгнення" та для інших цілей.

Після ухвалення акту голова Білого Дому зобов'язаний впродовж 60 днів встановити прискорені процедури для доставки продукції.

Закон про ленд-ліз надає можливість значно прискорити постачання Україні озброєння, транспорту, продовольства та допомоги з США.

"Також потрібно розуміти, що ленд-ліз означає впевненість США в перемозі України над Росією. Це буде важлива перемога нашого незламного народу, який зміг об‘єднати навколо себе цивілізований світ у боротьбі з російським злом", – прокоментував Єрмак.

Як повідомлялося, Сенат США підтримав законопроєкт про ленд-ліз для України 6 квітня.