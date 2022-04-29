БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Конгрес США схвалив закон про ленд-ліз для України

Палата представників США підтримала закон щодо відновлення програми часів Другої світової війни, яка дозволить президенту Джо Байдену більш ефективно надсилати зброю та інші поставки в Україну.

Про це повідомляє пресслужба Палати представників у Twitter.

Ініціативу підтримало 417 законодавців, проти виступили лише 10.

Як пояснив глава Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram, в тексті документу йдеться про надання президенту США розширених повноважень щодо передачі або надання в оренду Україні оборонних засобів для "захисту цивільного населення від російського військового вторгнення" та для інших цілей.

Після ухвалення акту голова Білого Дому зобов'язаний впродовж 60 днів встановити прискорені процедури для доставки продукції.

Закон про ленд-ліз надає можливість значно прискорити постачання Україні озброєння, транспорту, продовольства та допомоги з США.

"Також потрібно розуміти, що ленд-ліз означає впевненість США в перемозі України над Росією. Це буде важлива перемога нашого незламного народу, який зміг об‘єднати навколо себе цивілізований світ у боротьбі з російським злом", – прокоментував Єрмак.

Як повідомлялося, Сенат США підтримав законопроєкт про ленд-ліз для України 6 квітня. 

що там на мокшанських болотах - чи чути завивання?
показати весь коментар
29.04.2022 09:28 Відповісти
интересно, кто были эти 10 республиканцев выступивших против... ФБР надо бы ими заняться
показати весь коментар
29.04.2022 12:02 Відповісти
мабуть нігри
показати весь коментар
29.04.2022 16:46 Відповісти
Пэтриоты в 1 очередь закажите по лэндлизу пяток дивизионов,и и пяток инструкторов к ним,бо наши я думаю в них не сильно шарят
показати весь коментар
29.04.2022 13:17 Відповісти
Та ніби та допомога за ленд лізом стартує за два місяці після підпису президентом США, так що Паладінів або зачекати або будуть якісь екстраординарні кроки. Але літаків поки не видно.
показати весь коментар
29.04.2022 16:24 Відповісти

