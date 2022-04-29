"Приватбанк" переніс свій дата-центр до Європи (оновлено)

Державний "Приватбанк" переніс свій дата-центр до Євросоюзу, побоюючись загрози фізичного знищення дата-центрів банку в Києві та Дніпрі.

Про це розповів член наглядової ради банку Роман Сульжик під час дискусії Центру економічної стратегії, передає Forbes.

За словами Сульжика, "Приватбанк" працював над проєктом перенесення даних своїх клієнтів на територію Євросоюзу упродовж останніх 45 днів. Саме з цим були пов’язані перебої в роботі сервісів банку в останні тижні, хоча банк не говорив про це публічно.

"Зараз "Приват" повністю працює з Європи", – сказав Сульжик. На початку березня, нагадав він, Національний банк дозволив банкам тримати клієнтські дані за межами країни.

Як зазначив виданню заступник голови НБУ Ярослав Матузка, банки давно порушували питання більш глибокого використання хмарних технологій. "Тепер банки не залежать від критичної інфраструктури всередині країни", – зазначив він.

Як пізніше додали у пресслужбі "Приватбанку", загалом було перенесено 3500 серверів; понад 4 петабайт клієнтських даних і транзакцій завантажено у "хмару". Також було перенесено понад 270 важливих застосунків.

"Ми надзвичайно пишаємось нашою ІТ командою, яка зробила титанічну роботу щоб убезпечити доступ клієнтів до фінансових послуг. Для порівняння: обсяг робіт, який ми реалізували, для проєктів такого масштабу у "нормальному" проектному ІТ-циклі зазвичай займає 1,5 роки і більше", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на початку березня Національний банк дозволив банкам надавати послуги, застосовуючи хмарні сервіси із використанням обладнання на території держав Європейського Союзу, Великої Британії, Сполучених Штатів Америки та Канади. Відповідна норма діятиме на період воєнного стану та впродовж двох років після його скасування.