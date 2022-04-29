Україна та Японія підписали угоду про кредит на $100 мільйонів, – Мінфін

У четвер, 28 квітня, підписано Угоду між урядом України та урядом Японії щодо кредиту Японського агентства міжнародного співробітництва на політику розвитку в сфері надзвичайного економічного відновлення та гранту на зміцнення системи охорони здоров'я та медицини в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що Японія надасть Україні кредит у розмірі $100 млн на пільгових умовах. Йдеться про бюджетну підтримку для стабілізації ситуації в Україні, зокрема, для забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних видатків, видатків на охорону здоров’я, підтримки внутрішньо переміщених осіб та інших пріоритетних видатків.

Термін погашення кредиту – 30 років, зокрема пільговий період – 10 років, процентна ставка становить 1% річних.

Крім того, грантова допомога у розмірі приблизно $2,3 млн буде спрямована на закупівлю медичного обладнання для підтримки системи охорони здоров'я та медицини.

Під час підписання Угоди представники Уряду Японії зазначили, що продовжуватимуть підтримувати Україну у співпраці з міжнародною спільнотою.

У Мінфіні нагадали, що проєкт Угоди між Урядом України та Урядом Японії схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України 15 квітня 2022 р., а також визначено домовленості та основні напрями залучення кредиту Японського агентства міжнародного співробітництва з метою реалізації спільного з МБРР системного проєкту "Друга позика на політику розвитку у сфері економічного відновлення".

Як повідомлялося, Японія збільшить фінансову допомогу Україні зі $100 млн до $300 млн.