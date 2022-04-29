"Укренерго" відновило високовольтну лінію для роботи Запорізької АЕС

Після завершення ремонту пошкодженої під час обстрілів лінії 330кВ у південному регіоні потужність енергоблоків ЗАЕС відновлено до попереднього рівня.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом" у Telegram.

Станом на ранок 29 квітня Запорізька АЕС продовжує працювати в енергосистемі України.

Зазначається, що наразі енергоблоки станції працюють на рівні, який разом з іншими АЕС дозволяє енергосистемі України забезпечувати потреби країни в умовах зменшення споживання електроенергії майже вдвічі порівняно з довоєнним часом.

Радіаційний фон на проммайданчику та санітарно-захисній зоні відповідає природному радіаційному фону в місці розташування ЗАЕС.

Як повіомили напередодні ввечері в "Укренерго", відновлення високовольтної лінії 330 кВ на півдні України дало можливість покращити видачу потужності низки електростанцій, серед яких є теплові і атомні. Таким чином наразі в мережі стабільно працюють всі АЕС, а також станції інших видів – ТЕС, ГЕС та ВДЕ, наголосили в компанії.

Також в Київській області триває відновлення підстанції та лінії 750 кВ, а також двох ліній 330 кВ. Відремонтовані та готуються до включення ще дві лінії 330 кВ, що проходять по Київщині та Чернігівщині.

Як повідомлялося, 28 квітня Запорізьку АЕС перевели на режим роботи із забезпечення живлення тільки власних потреб внаслідок пошкодження високовольтної лінії 330 кВ.