Керівництво ОПЗ звільнили через мільйонні премії під час війни

Наглядова рада АТ "Одеський припортовий завод" звільнила трьох членів правління, які під час війни виписали собі премії на 7 млн грн.

Про це повідомила виконувачка обов’язків голови Фонду держмайна Ольга Батова у Facebook.

За її словами, відповідні рішення про виплати премій та зарплат скасовані, ці кошти вже повернуті на підприємство. Вони підуть на зарплати рядовим працівникам заводу.

"Разом із тим, наглядова рада ОПЗ ухвалила єдине правильне рішення ж достроково припинити контракти з вказаними трьома членами правління", – зазначила Батова.

Також очільниця Фонду доручила провести позаплановий внутрішній аудит на підприємстві щодо оцінки ефективності управлінської діяльності та надати висновки законності прийнятих рішень щодо нарахування та виплати.

"Для уникнення аналогічних ситуацій підписала запити представникам держави у наглядових радах підприємств, які знаходяться в управлінні Фонду, а також на державні підприємства в управлінні, де немає наглядових рад, надати інформацію про всі нарахування керівникам компаній з моменту запровадження воєнного стану", – додала Батова.

Як повідомлялося раніше, наглядова рада АТ "Одеський припортовий завод" відсторонила від виконання службових обов’язків в.о голови правління підприємства та двох членів правління. Підставою для рішення стало те, що менеджмент заводу в умовах воєнного стану виписав собі премії в розмірі 7 млн грн. За даними ЗМІ, йдеться про в.о. голови правління Віталія Деркаченка та членів правління Максима Зубарєва та Олександра Сумцова.