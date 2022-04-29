Німецька група Henkel припиняє роботу в Білорусі

Німецький виробник косметики та побутової хімії Henkel ухвалив рішення про припинення діяльності в Білорусі.

Про це йдеться у заяві компанії.

Зазначається, що попри гарні показники продажів Henkel у першому кварталі, з початку року спостерігається загальне погіршення економічного середовища. Наголошується, що наслідки глобальної COVID-кризи, а також напружена ситуація на ринках сировини та ланцюжках поставок були значно посилені внаслідок війни в Україні.

"Тому ціни на матеріали та логістику знову значно зросли. Крім того, на тлі подій війни в Україні ми вирішили в середині квітня припинити свою діяльність. в Росії. До того ж ми вирішили припинити свою діяльність у Білорусі", – зазначив генеральний директор Henkel Карстен Кнобель.

Як повідомлялося, ще на початку квітня керівництво Henkel заявляло, що компанія продовжить працювати в Росії, але уважно стежитиме за розвитком подій. Проте згодом, компанія змінила позицію і прийняла рішення про припинення діяльності в РФ.

Хоча Henkel припинила інвестиції, відмовилася від реклами та спонсорських проектів у Росії, вона як і раніше продовжувала виробляти продукцію під марками Рersil, Schwarzkopf і Dial на своїх 11 заводах у країні.

Водночас за даними компанії, чотири виробничі майданчики компанії в Україні було закрито. Штат Henkel у цій країні налічував близько 600 людей.

Henkel була створена у 1876 році. На російському ринку компанія веде діяльність із 1990 року. Henkel об'єднує підрозділи Adhesive Technologies (клеї та технології), Laundry & Home Care (чистячі та миючі засоби) та Beauty Care (косметика). У РФ компанія випускає товари під такими марками, як Persil, Bref, Pril, "Лоск", "Ласка", Schwarzkopf, Syoss, Fa, Ceresit, клеї "Момент" та Loctite.