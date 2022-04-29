Азербайджан може збільшити експорт газу в Італію вдвічі, – Алієв

Постачання азербайджанського газу до Італії можна подвоїти, але для цього необхідно збільшити потужність Транс-Адріатичного газопроводу (TAP).

Про це президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив на зустрічі з учасниками міжнародної конференції "Південний Кавказ: розвиток та співпраця", повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Потужності газопроводу TAP можуть бути збільшені до 20 млрд кубометрів газу за рахунок встановлення додаткових компресорних станцій. Я не хочу зараз сильно вдаватися в технічні деталі, але для цього потрібно, щоб акціонери трубопроводу TAP дійшли єдиної думки і ухвалили відповідне інвестиційне рішення. Зрозуміло, що вирішити це за один місяць це питання не можна", – сказав Алієв.

Він зазначив, що зі збільшенням потужності TAP постачання газу до Італії може бути подвоєно.

"Це питання я обговорював і з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі, і з міністром закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо", – заявив Алієв.

За словами президента, Азербайджан на 100% виконує взяті на себе зобов'язання з постачання газу до Грузії, Туреччини, Болгарії, Італії та Греції.

"В Італію минулого року було експортовано понад 9 млрд кубометрів газу. Ми плануємо свій експорт у рамках чинних контрактів, в яких зазначені конкретні обсяги і не видобуваємо додаткові обсяги, тому що може не бути країни для реалізації цього газу", – пояснив Алієв.

Він також повідомив, що, крім Італії, Азербайджан отримав звернення і від інших європейських країн щодо збільшення поставок газу.

Як повідомлялося, очікується, що експорт азербайджанського газу до Італії у 2022 році за довгостроковими та спотовими контрактами зросте до 9,5 млрд кубометрів з близько 7 млрд кубометрів за підсумками минулого року. У 2021 році Азербайджан експортував 19,2 млрд куб. м газу, зокрема понад 8 млрд куб. м – до Європи.

Раніше міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявляв, що влада країни планує протягом двох місяців знайти альтернативні джерела постачання, щоб замінити принаймні половину обсягів газу, що імпортується з Росії.

Італія вважається однією з найбільш залежних від російського газу країн ЄС. Станом на кінець 2021 року частка РФ у структурі італійського імпорту газу склала 43%. В свою чергу частка російського газу в енергетиці Італії складає 19%, що суттєво випереджає навіть Німеччину (12%). Ситуація ускладнюється тим, що на початку століття Італія закрила всі атомні станції і наразі є дуже залежною від імпорту енергоресурсів.