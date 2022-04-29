В Мінекономіки представили план економічного відновлення України

Міністерка економіки Юлія Свириденко під час міжнародної конференції "Після війни: переосмислення майбутнього громадянського суспільства" представила принципи плану економічного відновлення України, над яким працюють українська влада, експерти та бізнес-асоціації.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Післявоєнна відбудова України буде одним з наймасштабніших проєктів з часів усім відомого плану Маршалла. Його реалізація стане справою усього цивілізованого світу, адже ми сьогодні боремося не лише за себе, але й за глобальну безпеку", – заявила Свириденко.

Вона назвала принципи, які ляжуть в основу плану відновлення:

повний доступ до ринків ЄС та Великої сімки. Це допоможе виробникам інтегруватися у світові торгові ланцюги та наростити експорт. Велика Британія та країни Євросоюзу уже оголосили про скасування імпортних мит на українські товари. Уряд очікує на аналогічні дії з боку урядів США, Японії, Канади.

отримання статусу кандидата, а потім повноправне членство в ЄС. Кандидатство надасть Україні доступ до структурних фондів Європейського Союзу, що буде суттєвою підтримкою.

побудова економіки на принципах дерегуляції та лібералізації. По більшості ліцензій та дозволів вже схвалений декларативний принцип для бізнесу.

налагодження логістичних маршрутів в західному напрямку. Уряд працює над розширенням їх пропускної здатності. Вже є перші результати – між Україною та Польщею підписаний відповідний меморандум.

перехід від експорту сировини до переробки в тих галузях, які дають найбільшу експортну виручку. В сільському господарстві та в металургії завдяки переробці можна буде досягнути її значного зростання.

розвиток вітчизняного ВПК. Йдеться не лише про закупівлю зброї, але й виробництво, в тому числі за рахунок трансферу військових технологій. Це дозволить налагодити виробництво максимально швидко у великому асортименті – від стрілецької зброї до засобів протиповітряної оборони. При цьому military-tech буде драйвером розвитку для цивільних секторів економіки.

самодостатність в енергетиці досягатиметься збільшенням видобування власного газу та розвитком атомної енергетики. За 3-5 років цілком реально отримати енергетичну самостійність.

кліматична модернізація. Створення нових об’єктів в різних галузях промисловості повинно враховувати принципи "зеленої економіки".

локалізація не менше 60%. У відновленні України будуть задіяні українські компанії та виробники. Це дасть поштовх економіці, створить нові робочі місця, пожвавить підприємницьку активність.

"Для втілення в життя масштабних проєктів нам потрібно розвивати партнерство з країнами Великої сімки та ЄС в режимі трансферу технологій і доступу до фінансових ресурсів. Одним із ключових підходів може стати надання державами гарантій своїм компаніям для інвестування в Україну", – додала Юлія Свириденко.

Зазначається, що важливою передумовою є максимальне відновлення транспортної та соціальної інфраструктури України за 24 місяці. Переважна більшість українців, які виїхали за кордон, хочуть повернутися додому. І уряд працює над тим, щоб створити для цього умови, наголосили в Мінекономіки.