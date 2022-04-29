Німецька група Henkel відновлює роботу двох заводів в Україні

Два українських заводи німецького виробника косметики та побутової хімії Henkel відновлюють виробництво.

Як повідомляється на сайті компанії "Хенкель" в Україні, рішення про відновлення виробництва ухвалило місцеве керівництво "Henkel Україна" з огляду на поточну військово-оперативну ситуацію.

Зокрема, вже відновив діяльність завод у Львівській області, який спеціалізується на виготовленні будівельних сумішей бренду Ceresit.

Невдовзі "Хенкель" також планує відновити діяльність заводу компанії у місті Вишгород Київської області.

Загалом "Henkel Bautechnik (Україна)" здійснює управління чотирма заводами в країні з виробництва будівельних сумішей. Роботу всіх виробництв компанія призупинила з початку війни – 24 лютого.

"Наразі робота двох виробничих об’єктів (заводів) неможлива, оскільки вони розташовані на тимчасово окупованих російськими військами територіях України у Харківській та Херсонській областях", – констатують в компанії.

На час тимчасової зупинки виробництва Henkel повністю зберегла виплату заробітних плат, а також надала іншу допомогу співробітникам.

Як повідомлялося, на початку квітня керівництво Henkel заявляло, що компанія продовжить працювати в Росії. Проте згодом компанія змінила позицію і прийняла рішення про припинення діяльності в РФ, а також в Білорусі. Однак наразі вона продовжує виробляти продукцію під марками Рersil, Schwarzkopf і Dial на своїх 11 заводах у країні.

Водночас чотири виробничі майданчики компанії в Україні було закрито. Штат Henkel в Україні налічував близько 600 людей.

Henkel була створена у 1876 році. На російському ринку компанія веде діяльність із 1990 року. Henkel об'єднує підрозділи Adhesive Technologies (клеї та технології), Laundry & Home Care (чистячі та миючі засоби) та Beauty Care (косметика). У РФ компанія випускає товари під такими марками, як Persil, Bref, Pril, "Лоск", "Ласка", Schwarzkopf, Syoss, Fa, Ceresit, клеї "Момент" та Loctite.