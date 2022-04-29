Російський "АвтоВАЗ" знову призупинить виробництво після тижня роботи
Російський "АвтоВАЗ" знову призупинить виробництво у зв'язку із ще однією корпоративною відпусткою.
Як повідомляє російський Інтерфакс, автовиробник відправить персонал у корпоративну відпустку з 4 по 6 травня та з урахуванням травневих свят відновить виробничу діяльність 11 травня.
Зазначимо, що лише 25 квітня на "АвтоВАЗі" закінчилася попередня позапланова корпоративна відпустка, яка була перенесена з наступного літа через нестачу комплектуючих для виробництва.
Планується, що через через нестачу імпортних комплектуючих "АвтоВАЗ" почне виробляти спрощені версії автомобілів Lada.
Згодом російська влада заявила, що французький автоконцерн Renault передасть свою частку в 68% у капіталі "АвтоВАЗу" державним структурам РФ за символічну суму з опціоном на викуп протягом наступних 5-6 років.
"АвтоВАЗ" випускає автомобілі Lada та Renault. Виробничі площі компанії знаходяться в Тольятті та Іжевську. За січень-лютий компанія продала 40,42 тис. автомобілів Lada (-19,4%, порівняно з аналогічним періодом минулого року).
