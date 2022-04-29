Росія провела виплати за євробондами в доларах щоб уникнути дефолту

Мінфін РФ здійснив виплати за суверенними євробондами з погашенням у 2022 та 2042 роках у валюті випуску – доларах США, після того, як найбільші рейтингові агентства попередили про настання дефолту за цими цінними паперами через спробу розрахуватися за ними в рублях.

Як повідомив російський Мінфін, платежі за цими облігаціями в доларах доведені до платіжного агента Citibank, N.A., London Branch, інформує Інтерфакс.

Зокрема, РФ спрямувала $564,8 млн на виплату купонного доходу та погашення номінальної вартості за облігаціями зовнішніх позик "Росія-2022" (з урахуванням проведеного раніше Мінфіном Росії викупу даних облігацій), а також $84,4 млн – на виплату купонного доходу за облігаціями "Росія-2042".

"Платежі були здійснені у валюті випуску відповідних єврооблігацій – у доларах США. Таким чином, зобов'язання щодо обслуговування суверенних єврооблігацій виконуються з дотриманням умов, встановлених емісійною документацією", – зазначає Мінфін РФ.

Як повідомлялося, раніше Міністерство фінансів РФ заявило, що 4 квітня не змогло розплатитися за цими євробондами у доларах, оскільки іноземний банк-кореспондент відмовив у виконанні доручень щодо виплати купонного доходу у валюті, через це виплати у розмірі $649,2 млн було проведено у рублях.

Після цього міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило рейтинги Росії в іноземній валюті до "вибіркового дефолту".

Своєю чергою агентство Moody's вказувало, що якщо РФ до кінця пільгового періоду (4 травня) відмовиться провести ці виплати за державними облігаціями у належній валюті, це означатиме дефолт емітента.

Нагадаємо, у березні Мінфін Росії також здійснив виплату купонного доходу за єврооблігаціями на загальну суму $117,2 млн у доларах, попри заяви російської влади про намір здійснювати виплати за зовнішнім боргом в рублях.

Перед цим Мінфін США пояснив, що чинний санкційний режим не перешкоджає здійсненню платежів для обслуговування суверенного боргу Росії в доларах – щонайменше до закінчення відповідної ліцензії наприкінці травня.