Влада Німеччини провела обшук у центральному офісі Deutsche Bank, – FT

Федеральна поліція Німеччини, кримінальна прокуратура та фінансовий контроль країни BaFin провели обшук у штаб-квартирі Deutsche Bank у Франкфурті.

Про це пише Financial Times з посиланням на повідомлення прокуратури.

Причину обшуку в прокуратурі не назвали, уточнивши, що справа пов’язана з розслідуванням можливого порушення законодавства про боротьбу з відмиванням коштів.

Представники Deutsche Bank підтвердили факт проведення обшуку, зазначивши, що це пов'язано зі "звітами про підозрілу активність" у банку, наголосивши, що фінустанова "повністю співпрацює з владою".

За даними джерел Financial Times, обшуки можуть бути пов’язані з підозрілими грошовими потоками, які Deutsche Bank обслуговував як банк-кореспондент.

Зазначимо, що в останні роки Deutsche Bank сплатив кілька штрафів за недостатні зусилля у сфері відстеження та запобігання відмиванню коштів.