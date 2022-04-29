БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
957 3

Влада Німеччини провела обшук у центральному офісі Deutsche Bank, – FT

bank,deutsche

Федеральна поліція Німеччини, кримінальна прокуратура та фінансовий контроль країни BaFin провели обшук у штаб-квартирі Deutsche Bank у Франкфурті.

Про це пише Financial Times з посиланням на повідомлення прокуратури.

Причину обшуку в прокуратурі не назвали, уточнивши, що справа пов’язана з розслідуванням можливого порушення законодавства про боротьбу з відмиванням коштів.

Представники Deutsche Bank підтвердили факт проведення обшуку, зазначивши, що це пов'язано зі "звітами про підозрілу активність" у банку, наголосивши, що фінустанова "повністю співпрацює з владою".

За даними джерел Financial Times, обшуки можуть бути пов’язані з підозрілими грошовими потоками, які Deutsche Bank обслуговував як банк-кореспондент.

Зазначимо, що в останні роки Deutsche Bank сплатив кілька штрафів за недостатні зусилля у сфері відстеження та запобігання відмиванню коштів.

Автор: 

банки (7092) Німеччина (1923) обшук (618) Deutsche Bank (81)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не було б зайвим провести обшуки ще й у фрау Меркель. Та ще ****.
показати весь коментар
29.04.2022 17:58 Відповісти
Пам'ятаю після 2014 американці розслідували справу по ухиленю рашистів від санкцій тоді Deutsche Bank був фігурантом, невже ризикнули?
показати весь коментар
29.04.2022 18:09 Відповісти
показати весь коментар
29.04.2022 19:16 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 