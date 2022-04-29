Німеччина планує збільшити соціальні виплати біженцям з України

Соціальні виплати для українських біженців у Німеччині можуть зрости з червня.

Відповідні зміни стануть можливими після того, як Бундестаг розгляне законопроєкт, схвалений 27 квітня федеральним урядом, повідомляє Deutsche Welle.

Так, досі біженці з України отримували соціальну допомогу на підставі закону про шукачів притулку (Asylbewerbungsleistungsgesetz), яка становила, залежно від місця перебування, дещо більше 300 євро на місяць для дорослої людини і трохи менше для неповнолітніх дітей.

Після ухвалення нового закону Бундестагом, з 1 червня українці, які отримали дозвіл на проживання відповідно до §24 закону про перебування іноземців, отримуватимуть соціальну допомогу, яку отримують німецькі безробітні. Базова ставка допомоги для дорослого становить 449 євро (Regelsatz Arbeitslosengeld II).

Цю допомогу українські біженці, які отримали дозвіл на проживання відповідно до §24, отримуватимуть не у відомствах з питань соціального захисту міських адміністрацій або громад, а від центрів зайнятості – Jobcenter. Саме у цьому відомстві українцям треба буде реєструватися як пошукачам роботи, аби отримувати виплати.

Водночас, це не стосується людей пенсійного віку (у Німеччині від 67 років).Очікується, що пенсіонери і надалі отримуватимуть соціальну допомогу у соціальних службах при міських адміністраціях чи громадах, а не від Jobcenter.

Jobcenter надаватимуть українцям допомогу за принципом "єдиного вікна", вона включатиме доступ до інтеграційних і мовних курсів, до ринку праці та підтримки в організації догляду за дітьми.

Читайте також: Польща проситиме ЄС про фінансову допомогу через біженців з України, – Моравецький

Крім грошової допомоги і підтримки у пошуку праці і підвищенні кваліфікації, законопроєктом передбачені і послаблення обмежень у виборі місця проживання. Досі українців, які отримували соцдопомогу, зареєструвавшись як біженці в одній з німецьких громад, не мали можливості переїхати в іншу громаду і отримувати там соціальні виплати і субсидії на житло. Тепер ці обмеження планується пом'якшити не лише для тих, хто знайшов роботу і не потребуватиме соцдопомоги, але й для тих, хто відвідуватиме інтеграційні курси і заходи підвищення кваліфікації.

Ті, хто отримуватиме професійну або вищу освіту, зможуть претендувати на освітні соціальні кредити (BAföG).

Таким чином, українців у питанні соціальних гарантій буде прирівняно до людей, які мають постійний дозвіл на проживання у Німеччині, і до осіб, які отримали політичний притулок у країні.

Планується, що відповідний статус, який біженці з різних куточків світу отримують в індивідуальному порядку після багатомісячного розгляду заяви на притулок, українці отримують автоматично, протягом лічених тижнів.

Українці, які подають заявки на захист на підставі §24, отримують у Німеччині дозвіл на проживання, як правило, на рік чи два. В разі ухвалення відповідного рішення на рівні ЄС, захист буде подовжено загалом до трьох років.

Загальний обсяг соціальної допомоги непрацюючим на одного дорослого з двома дітьми шкільного віку становитиме, разом із субсидією на оренду житла і комунальні послуги, близько двох тисяч євро на місяць. Подати заявку на отримання з червня соцвиплат від Центру зайнятості можна вже зараз.

Українці, які отримали захист на підставі §24 закону про перебування іноземців, мають дозвіл на роботу без обмежень. Ті, хто не потребуватиме соціальної допомоги, матимуть доступ до системи державного медичного страхування.