Кабмін підвищив граничні ціни на бензин та дизпаливо (оновлено)

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 29 квітня, вніс зміни до державного регулювання цін на нафтопродукти, підвищивши граничний рівень торговельних надбавок.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"Сьогодні уряд прийняв зміни до державного регулювання цін на нафтопродукти, які дозволять протягом 7 днів вирішити питання дефіциту пального на АЗС. Міністерство економіки та Міністерство енергетики проводять постійні консультації з паливними компаніями, аби розв’язати цю проблему", – написав Шмигаль.

Він запевнив, що після цього протягом тижня питання дефіциту пального на АЗС має вирішитися.

Як уточнив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, зокрема Кабмін підвищив граничний рівень торговельних надбавок на бензин та дизпаливо.

"З метою запобігання дефіциту палива, що реалізується через мережу АЗС, прийняв рішення про підвищення граничного рівня торговельних надбавок, які нараховуються до середньої вартості 1 літра палива, зокрема, дизпалива з 5 до 7 гривень з урахуванням ПДВ (на 40%) та бензинів автомобільних з 4,55 до 6,50 гривень з урахуванням ПДВ (на 42,8%)", – написав Мельничук в Telegram.

Він додав, що водночас, Кабінет міністрів продовжив термін дії порядку застосування граничного рівня торговельної надбавки (націнки) на продовольчі товари, що істотну соціальну значущість, на весь період воєнного стану та на три місяці після його припинення чи скасування.

Як повідомлялося, раніше в Мінекономіки визнали дефіцит пального на українських АЗС. За даними міністерства, постачання палива відновиться протягом наступного тижня, однак ціни на нього зростуть через ускладнену логістику.

Нагадаємо, з травня 2021 року Мінекономіки встановлює граничні ціни на бензин та дизпаливо з урахуванням торгової надбавки до середньої ціни дизельного палива. З кінця лютого 2022 року вони знижені до 5 грн на літрі бензину та 4,55 грн на літрі дизпалива.

Однак 27 квітня більша частина консолідованої мережі АЗС групи "Приват" Ігоря Коломойського та партнерів ("Авіас", ANP та ін. – близько 1000 АЗС) підвищила ціни на бензин і дизельне пальне на 2 грн за літр, після чого вони перевищили граничні ціни, які були опубліковані Міністерством економіки на кінець квітня.