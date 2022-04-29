"Укрзаліниця" скасує поїзд зі Львова до польського Хелма з 1 травня
"Укрзалізниця" скасовує поїзд Львів-Хелм з 1 травня та у зворотному напрямку – з 2 травня.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
"У зв’язку з призначенням пасажирського поїзда №23/24 сполученням Київ – Хелм – Київ, починаючи з 1 травня не курсуватиме поїзд № 814/813 Львів – Хелм, а з 2 травня не курсуватиме поїзд № 814/813 Хелм – Львів", – сказано в повідомленні.
В "Укрзалізниці" пасажирів зі Львова, які мають намір подорожувати до Польщі, попросили скористатися одним із трьох поїздів до Перемишля.
