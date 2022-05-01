Євросоюз наступного тижня може схвалити поетапну заборону російської нафти, – ЗМІ

Європейський союз може вже наступного тижня схвалити поетапну заборону імпорту російської нафти.

Про це повідомляє видання The New York Times із посиланням на обізнаних дипломатів та чиновників ЄС, передає Інтерфакс-Україна.

"Країни Європейського союзу, ймовірно, вже наступного тижня схвалять поетапне ембарго на російську нафту", – пише видання.

За даними джерел, переговори щодо відмови від російської нафти продовжаться і на майбутніх вихідних, тільки після цього Єврокомісія надасть постпредам ЄС пропозицію щодо заборони на імпорт нафти.

Деякі європейські дипломати та чиновники повідомили, що постпреди блоку зустрінуться в середу, 4 травня, а до кінця наступного тижня заявлять про остаточне схвалення запровадження ембарго. Країнам блоку потрібно кілька тижнів на узгодження рамок відповідного заходу.

NYT зазначає, що заборона на імпорт нафти з РФ стане найзначнішим заходом у рамках шостого пакету санкцій ЄС. Як очікується, нові санкції також торкнуться російського найбільшого банку "Сбєрбанк" і високопосадовців із Росії.

Заплановане ембарго, хоч і буде поступовим, ймовірно, вплине на світові ціни на нафту. Європейські чиновники зазначають, що ЄС прагнутиме покрити втрати, збільшивши імпорт із країн Перської затоки, Нігерії, Казахстану та Азербайджану.

Раніше повідомлялося, що Німеччина готова припинити купувати російську нафту, відкриваючи шлях для введення заборони Євросоюзу на імпорт сирої нафти з РФ.