Польська компанія зацікавлена у входженні на український ринок АЗС, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що обговорював з президентом Польщі Анджеєм Дудою вихід польських компаній на український ринок пального.

Про це він розповів в інтерв’ю представникам польських ЗМІ, передає Офіс президента.

"Ми з Польщею розмовляємо – польська компанія приїжджала до нас, зустрічалася з нашим "Нафтогазом" та міністром енергетики. Вони дуже хочуть зайти на наш ринок автозаправного бізнесу. У нас велика мережа відкрита. Я думаю, вони зайдуть", – сказав глава держави.

За словами Зеленського, це питаннятакож обговорювали прем’єр-міністри двох країн.

Як повідомлялося, раніше в Мінекономіки визнали дефіцит пального на українських АЗС. За даними міністерства, постачання палива відновиться протягом наступного тижня, однак ціни на нього зростуть через ускладнену логістику. Також Кабмін підвищив граничний рівень торговельних надбавок на бензин та дизпаливо.