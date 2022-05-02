В українських портах заблоковано майже 4,5 мільйона тонн зерна, – ООН

Майже 4,5 млн тонн зерна заблоковані у портах України, їх неможливо експортувати через закриті морські шляхи на тлі російського військового вторгнення.

Як пише dpa, про це заявив представник Всесвітньої продовольчої програми ООН Мартін Фрік, передає "Радіо Свобода".



До початку війни Україна була одним із найбільших у світі експортером пшениці та виробником кукурудзи. Багато країн залежать від постачання української пшениці, зазначають в ООН.



"Голод не повинен бути зброєю", – сказав Фрік, закликавши відновити постачання українського продовольства до інших країн, щоб пом'якшити глобальну продовольчу кризу.



Раніше повідомлялося, що Україна почала експортувати кукурудзу через порти Румунії. Перший з початку вторгнення РФ в Україну вантаж української кукурудзи на 71 тис. тонн вирушив з чорноморського порту Констанца.