Єврооблігації України подешевшали за тиждень ще на 3%

За минулий тиждень, на тлі активних боїв з російськими окупантами на Донбасі та півдні України, а також невизначеності перспектив переговорів, котирування українських єврооблігацій знизилися в середньому ще на 3%.

За інформацією Bloomberg, ціна найкоротших паперів з погашенням у вересні 2022 року опустилася на 2,8% і до кінця дня п'ятниці, 22 квітня, становила 56,1% номіналу, передає Інтерфакс-Україна.

З урахуванням близькості терміну виплат це збільшило їхню прибутковість до погашення до 246,4% проти 219,4% річних тижнем раніше, тоді як ставки паперів з погашенням у 2023-2024 роках збільшилися за тиждень на 5,6-2,9 відсоткових пункта (в.п.), а довгострокових – на 1,9-0,5 в.п.

Зокрема, єврооблігації з погашенням у 2023 році котирувалися за ставкою 94,1% річних, у 2024 році – 66,9% річних, у 2025 році – 50,6%, у 2026 році – 41,6%.

Ставки за паперами із погашенням у 2027-2029 роках зросли до 36,9-31,4%, а "найдовших" з погашенням у 2032-2033 роках – до 27,3-26,5%.

Облігації у євро з погашенням у 2026 році котирувалися з прибутковістю 45,3%, у 2030 році – 25%, що відповідно на 1,4 в.п. та 0,8 в.п. нижче за показники тижневої давності.

Загалом, за період з 29 березня, коли котирування єврооблігацій України підскочили на оптимістичних настроях інвесторів після українсько-російських переговорів у Стамбулі, вони знизилися вже в середньому на 24,3%.

Водночас курс ВВП-варантів за минулий тиждень навіть зріс – на 6,8%, до 30% від номіналу; його падіння з 29 березня становить лише 9,5%. Це може бути пов'язане зі збільшенням очікувань учасників ринку значних темпів зростання економіки України після її обвалу у 2022 році, а отже – і зростання виплат за цими інструментами.