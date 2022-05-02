Кабмін відновив оформлення купівлі-продажу нерухомості

Кабінет міністрів відновив можливість купівлі-продажу нерухомості в умовах воєнного стану.

Як повідомляє пресслужба Міністерства юстиції, своєю постановою уряд унормував посвідчення правочинів із нерухомістю в умовах воєнного стану.

Зокрема, в умовах воєнного стану та протягом одного місяця з дня його припинення нотаріальне посвідчення договорів щодо відчуження, поділу (виділу) нерухомого майна, спадкових договорів, договорів іпотеки, про заміну кредитора (відступлення прав вимоги) за кредитним договором та/або договором іпотеки, визначення розміру часток у праві спільної власності, договорів поділу спільного майна подружжя, відчуження цінних паперів, корпоративних прав, довіреностей на право розпорядження нерухомим майном та низка інших послуг здійснюється виключно нотаріусами, включеними до затвердженого Міністерством юстиції переліку нотаріусів, якими в умовах воєнного стану вчиняються нотаріальні дії щодо цінного майна.

Водночас заборонено вчинення нотаріальних дій щодо цінного майна нотаріусами, робоче місце (контора) яких розташовано в межах адміністративно-територіальної одиниці, що входить до затвердженого Міністерством юстиції переліку адміністративно-територіальних одиниць, в межах яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану.

Рішенням уряду також встановлено, що нотаріальне посвідчення договору щодо відчуження нерухомого майна, іпотеки, про встановлення довірчої власності:

на нерухоме майно здійснюватиметься виключно за місцезнаходженням такого майна, крім нерухомого майна, розташованого у місті Києві або Київській області;

на нерухоме майно, розташоване у місті Києві або Київській області, здійснюватиметься виключно нотаріусом, робоче місце (контора) якого розташовано у місті Києві або Київській області, за місцезнаходженням такого майна, або місцезнаходженням юридичної особи, або за зареєстрованим місцем проживання фізичної особи - однієї із сторін відповідного договору.

Мін’юст також нагадує, що на час дії воєнного стану перебіг строку для прийняття спадщини або відмови від її прийняття зупиняється. Свідоцтво про право на спадщину видається спадкоємцям після спливу строку для прийняття спадщини.