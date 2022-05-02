Видобуток газу в Росії почав падати

Видобуток газу в Росії у квітні склав 61,15 млрд кубометрів, що на 5,2% менше, порівняно з квітнем минулог року.

Як повідомляє російський ЦДУ ПЕК, загалом видобуток газу в Росії у січні-квітні 2022 року зменшився на 0,4% порівняно з аналогічним періодом 2021 року та склав 261,42 млрд куб. м, пише Інтерфакс.

Дані щодо "Газпрому" ЦДУ ПЕК окремо не публікує. Вони включені як "розрахункові" в обсяг видобутку "інших надрокористувачів", які у січні-квітні 2022 року видобули 184,76 млрд куб. м газу (42,86 млрд куб. м газу – у квітні).

Водночкас "Газпром" звітує про збільшення експорту газу в Китай на 60% у січні-квітні, що однак становило лише близько 5 млрд кубометрів.

Як повідомлялося, за прогнозами російського уряду видобуток нафти в РФ у 2022 році впаде на 17%, що може стати найбільшим зменшенням видобутку з 1990-х років.

Зазначимо, що раніше підконтрольне Міненерго РФ "Центральне диспетчерське управління паливо-енергетичного комплексу" (ЦДУ ПЕК)припинило публікувати статистику про видобуток та експорт нафти на невизначений термін.

Це трапилося після того, як з’явилися перші повідомлення про падіння видобутку нафти в РФ внаслідок запроваджених санкцій.