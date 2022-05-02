Україна зможе отримувати газ із LNG-терміналів країн Балтії й Польщі

У неділю, 1 травня, розпочав роботу газовий інтерконектор між Польщею та Литвою (GIPL), який дозволить імпортувати до 2 млрд кубометрів природного газу через литовський LNG-термінал у Клайпеді на ринок Польщі та країн Центральної і Східної Європи, зокрема України.

Про це повідомив гендиректор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон.

"Газпрому буде значно важче шантажувати ці країни газом. Найближчими днями до LNG-терміналу в Клайпеді прибуде танкер з вантажем скрапленого газу (СПГ) для Польщі", – зазначив він.

За його словами, серед потенційних джерел постачання СПГ в Україну можна виокремити LNG-термінал Independence у Клайпеді (Литва), що розпочав роботу у грудні 2014 року. Технічна потужність регазифікації терміналу становить 10,2 млн куб. м/добу або майже 4 млрд куб. м/рік.

Доступ до цього терміналу можливий через газотранспортну систему Польщі. На початку березня ОГТСУ створив можливість для імпорту з польського напрямку обсягом приблизно 3,7 млн куб. м на добу.

Водночас, за прогнощами Макогона, повномасштабний доступ до терміналів у Польщі та країн Балтії Україна отримає влітку цього року – після завершення будівництва інтерконектора Польща-Словаччина.