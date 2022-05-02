Найбільші мережі АЗС підвищили ціни на бензин та дизпаливо

Роздрібні мережі АЗС в період з 29 квітня по 2 травня відкоригували ціни на бензини й дизельне пальне з урахуванням торгової надбавки, визначеної урядом.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема, на WOG і ОККО бензин марки "А-95" здорожчав на 1,95 грн – до 36,05 грн/л. Дизельне пальне у цих мережах здорожчало на 2 грн – до 40,66 грн/л.

Станції компанії "Укрнафти" (552 АЗС), частка якої належить групі "Приват", також підвищили ціни. Бензин марки А-92 здорожчав до 35,05 грн/л, А-95 – до 36,05 грн/л і дизпаливо – до 40,66 грн/л. Зазначимо, більша частина консолідованої мережі групи "Приват" ("Авіас", ANP та ін. – біля 1000 АЗС) підвищила ціни на бензин і дизельне пальне 27 квітня.

Також відкоригували ціни такі мережі як AMIC, Shell, "БРСМ-Нафта", UPG, KLO, "Автотранс" та інші.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 29 квітня вніс зміни до державного регулювання цін на нафтопродукти, підвищивши граничний рівень торговельних надбавок. Уряд підвищив граничний рівень торговельних надбавок, які нараховуються до середньої вартості 1 літра палива, зокрема, дизпалива з 5 до 7 гривень з урахуванням ПДВ (на 40%) та бензинів автомобільних з 4,55 до 6,50 гривень з урахуванням ПДВ (на 42,8%).