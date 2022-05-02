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Новини
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Найбільші мережі АЗС підвищили ціни на бензин та дизпаливо

бензин

Роздрібні мережі АЗС в період з 29 квітня по 2 травня відкоригували ціни на бензини й дизельне пальне з урахуванням торгової надбавки, визначеної урядом.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема, на WOG і ОККО бензин марки "А-95" здорожчав на 1,95 грн – до 36,05 грн/л. Дизельне пальне у цих мережах здорожчало на 2 грн – до 40,66 грн/л.

Станції компанії "Укрнафти" (552 АЗС), частка якої належить групі "Приват", також підвищили ціни. Бензин марки А-92 здорожчав до 35,05 грн/л, А-95 – до 36,05 грн/л і дизпаливо – до 40,66 грн/л. Зазначимо, більша частина консолідованої мережі групи "Приват" ("Авіас", ANP та ін. – біля 1000 АЗС) підвищила ціни на бензин і дизельне пальне 27 квітня.

Також відкоригували ціни такі мережі як AMIC, Shell, "БРСМ-Нафта", UPG, KLO, "Автотранс" та інші.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 29 квітня вніс зміни до державного регулювання цін на нафтопродукти, підвищивши граничний рівень торговельних надбавок. Уряд підвищив граничний рівень торговельних надбавок, які нараховуються до середньої вартості 1 літра палива, зокрема, дизпалива з 5 до 7 гривень з урахуванням ПДВ (на 40%) та бензинів автомобільних з 4,55 до 6,50 гривень з урахуванням ПДВ (на 42,8%).

Автор: 

АЗС (1593) бензин (1110) ціни (3521) дизпаливо (1285)


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Топ коментарі
+8
Кому война, а хто в черговий раз напихає свої ****** кишеньки під шумок, да, Бєня?
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03.05.2022 13:27
+7
Щоб вас розірвало сцукі.
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02.05.2022 16:54
+7
кому війна, а кому бізнес...
бариги косять бабло...
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02.05.2022 21:31
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Щоб вас розірвало сцукі.
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02.05.2022 16:54 Відповісти
Цена показывает уровень спроса и предложения, + долю пошлин и налогов которые там зашиты. К курсу оно имеет весьма опосредственное отношение, примерно как и цена килограмма картошки на рынке.
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02.05.2022 21:22 Відповісти
ОККО бензин марки "А-95" здорожчав на 1,95 грн - до 36,05 - он уже как два месяца стоил 35,80, то что они его пульсом обозвали, погоду не делало. Другого небыло. Значит по 40грн. будет
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02.05.2022 21:24 Відповісти
кому війна, а кому бізнес...
бариги косять бабло...
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02.05.2022 21:31 Відповісти
Я бачив відео, які черги з машин на митницях зараз - по 15 км. може й більші....
На відео вони нескінчені. Так у тій черзі стояли й бензовози.
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03.05.2022 16:01 Відповісти
Ці свого не втратять !
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03.05.2022 18:50 Відповісти
вчора заправлявся на окко, дизель - 42,69, які 40,66???
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03.05.2022 13:08 Відповісти
Кому война, а хто в черговий раз напихає свої ****** кишеньки під шумок, да, Бєня?
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03.05.2022 13:27 Відповісти
Бензина в стране НЕТ! Бензин надо возить издалека, из Италии, например, и возить особенно не на чем! Это стоит денег. Пусть дорого, но пусть он будет! Или, чем черт не шутит, вы поедете на поезде, это в лучшем случае, на запад, а ваши автомобильчики уедут без вас на восток!
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03.05.2022 14:19 Відповісти
Не против маржа должна быть адекватной-- а не под 40%
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04.05.2022 10:00 Відповісти
Твари, вы уже скоро захлебнётесь своим бензином, от таких космических цен.
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04.05.2022 11:27 Відповісти

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