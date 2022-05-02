Агрохолдинг KSG Agro відзвітував про зростання прибутку у 16 разів

Агрохолдинг KSG Agro у 2021 році збільшив чистий прибуток у 16 ​​разів порівняно з 2020 роком – до $20,27 млн, показник EBITDA зріс удвічі – до $12,28 млн.

Як повідомляється у звіті холдингу на Варшавській фондовій біржі, його виручка за цей період збільшилася на 44% – до $30,75 млн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Валовий прибуток KSG Agro у минулому році зріс удвічі – до $12,95 млн, операційний – у півтора рази, до $10,63 млн.

Згідно зі звітом, оборотний капітал агровиробника до 31 грудня 2021 року зріс у 9,5 разів порівняно з 31 грудня 2020 року – з $1,1 млн до $10,6 млн.

Агрохолдинг минулого року наростив прибуток у рослинницькому сегменті у 2,2 рази порівняно з 2020 роком – до $18,3 млн, тоді як у тваринницькому збільшив на 9% – до $11,2 млн.

KSG Agro у 2021 році зібрав 31,02 тис. тонн пшениці (+72% до 2020 року); 18,21 тис. тонн соняшника (+55%); 8,56 тис. тонн ячменю (+76%); 9,33 тис. тонн кукурудзи (зростання у 3,4 рази) та 0,76 тис. тонн ріпаку (скорочення у 3,6 раза).

Поголів'я свиноматок у KSG Agro минулого року збільшилося на 3% – до 5,56 тис. При цьому загальне поголів'я тварин (свиней та поросят) за вказаний період зросло на 5,5% – до 43,7 тис. голів.

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"Наразі керівництво оцінює ризик того, що будь-які бойові дії дійдуть до свинокомплексу групи як низький. Група також тимчасово перенесла свою штаб-квартиру з міста Дніпро до Чернівців, недалеко від західного кордону України та подалі від російської агресії", – уточнюється у повідомленні групи.

Станом на 31 грудня 2021 року активи агрохолдингу збільшилися на 13,5% порівняно з аналогічною датою 2020 року – до $71,44 млн, тоді як його поточні боргові зобов'язання скоротилися на 20,4%, до $25,74 млн, а довгострокові зобов'язання – на 11% до $22,36 млн.

Вертикально інтегрований холдинг KSG Аgro займається свинарством, а також виробництвом, зберіганням, переробкою та продажем зернових та олійних культур. Його земельний банк становить близько 21 тис. га.

За даними самого агрохолдингу, він входить до топ-5 виробників свинини в Україні.

Власником та головою ради директорів KSG Agro є Сергій Касьянов.

Як повідомлялося, KSG Agro у 2020 році скоротив чистий прибуток у 3,2 рази порівняно з 2019 роком – до $1,27 млн, виручку – на 11%, до $21,34 млн, при цьому збільшив EBITDA у 2,9 раза – до $6, 02 млн.