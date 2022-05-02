Греція почала будівництво плавучого LNG-терміналу для відмови від російського газу

В Олександруполесі на півночі Греції починається будівництво плавучого терміналу СПГ, який сприятиме поетапній відмові ЄС від російського газу.

Церемонію початку будівництва відвідає 3 травня голова Євроради Шарль Мішель на запрошення прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса, передає Інтерфакс.

Також прибудуть президент Сербії Олександр Вучич, прем'єри Болгарії та Північної Македонії Кирило Пєтков та Димитар Ковачевські.

"Плавучий термінал СПГ в Олександруполісі допоможе досягти мети ЄС щодо поетапної відмови від російського газу якнайшвидше, як було вирішено Європейською радою в березні", – пояснив прес-секретар Євроради Баренд Лейтс.

За його словами, проєкт "запропонує нові джерела та маршрути постачання природного газу та підвищить надійність постачань до Греції, Болгарії та інших країн регіону".

Новий плавучий термінал потужністю 5,5 млрд кубометрів на рік має запрацювати наприкінці 2023 року. Оператор проекту Gastrade SA повідомляв у січні, що газ може розподілятися на ринки Греції, Болгарії, Румунії, Сербії та Північної Македонії, Молдови та України.

Співвласники компанії Gastrade SA – Ельміна Копелоузу, GasLog (володіє та керує судами для перевезення СПГ), болгарський Bulgartransgaz, грецькі DEPA та DESFA.

У країні вже працює один термінал СПГ – Revithoussa LNG компанії DESFA, за 45 км від Афін. У 2021 році він прийняв 2,4 млрд кубометрів газу.

Ранішк повідомлялося, що Греція планує наступного місяця розрахуватися з російським "Газпромом" таким чином, щоб не порушити санкції Європейського союзу проти Росії.