Греція заплатить "Газпрому" без порушення санкцій проти Росії, – міністр

Греція планує наступного місяця розрахуватися з російським "Газпромом" таким чином, щоб не порушити санкції Європейського союзу проти Росії.

Про це заявив міністр енергетики країни Костас Скрекас, передає ekathimerini.

Він уточнив, що наступний платіж від головного газового підприємства Греції DEPA "Газпрому" за поставки газу в квітні має бути здійснений 25 травня, не уточнивши, в якій валюті буде здійснено платіж.

"Ми будемо платити таким чином, щоб не порушувати санкції та гарантувати енергетичну безпеку нашої країни", – сказав Скрекас.

"Газпром" запропонував спосіб оплати. Це має правові, фінансові та політичні аспекти. Ми оцінювали всі ці аспекти", – сказав він, закликаючи зустрітися міністрів енергетики ЄС наступного тижня, щоб досягти спільної відповіді на це питання.

Греція, яка забезпечує за рахунок російського газу понад 30% своїх річних потреб, має контракт на постачання з "Газпромом", який закінчується в 2026 році.

Росія вимагає, щоб покупці російського газу відкривали рублевий рахунок у "Газпромбанку", який конвертував би долари або євро в рублі, а вже потім перераховував платіж у російській валюті "Газпрому".

Речник уряду Греції Янніс Ойконому заявив, що конвертація євро в рублі є технічною проблемою.

"Ми платили в євро і будемо платити в євро. Як вони будуть перераховані в рублі – це питання, яке буде з’ясовано", – сказав він на черговому брифінгу для преси.

"Я вважаю, що до кінця травня процес буде кристально чистим, коли нам потрібно буде здійснити платіж "Газпрому", – додав він.

Як повідомлялося, російський "Газпром" з 27 квітня припинив постачання газу до Болгарії та Польщі. Болгарська газова компанія Bulgargas та польська державна нафтогазова компанія PGNiG відмовились оплачувати газ в рублях, як цього вимагає Росія. Водночас влада Болгарії та Росії нагадує, що вимога платити за газ в рублях порушує умови контрактів, укладених самим "Газпромом".

Нагадаємо, наприкінці березня російський президент Владімір Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ в рублі з країнами, які сама Росія визначає "недружніми". Після того більшість європейських держав заявили, що не погодяться на це,. а Єврокомісія попередила держави-члени, що оплата за російський газ у рублях порушить санкції, запроваджені проти РФ після вторгнення в Україну.