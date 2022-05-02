Індійський металургійний гігант Tata Steel відмовився купувати вугілля в Росії, – FT

Індійська металургійна компанія Tata Steel, яка є найбільшим імпортером російського вугілля в країні, вирішила відмовитись від його закупівлі з огляду на ризики, що виникли внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Як заявили в компанії, Tata Steel вже почала купувати вугілля з альтернативних джерел, пише The Financial Times.

"Щоб забезпечити безперервність бізнесу, ми отримали альтернативні поставки сировини, оскільки операції з російськими постачальниками та банкірами зараз супроводжуються великою невизначеністю в результаті міжнародних санкцій, запроваджених проти Росії", – сказав представник Tata Steel.

За даними постачальника даних CoalMint, Tata Steel імпортувала 617 тисяч тонн російського вугілля за перші три місяці 2022 року, а також 246 тисяч тонн – у минулому місяці. Ці замовлення були зроблені ще до вторгнення РФ в Україну.

За оцінками аналітичної компанії Kpler, експорт російського вугілля до Індії у березні зменшився до 420 тисяч тонн, а в квітні, за прогнозами, він впаде до 124 тис. тонн у порівнянні з нещодавнім піком у 1,1 млн тонн у лютому.

Хоча потреба в російському вугіллі, ймовірно, зросте, аналітики стверджують, що потенційні проблеми з оплатою, пов’язані з міжнародними санкціями, і висока вартість переміщення товару на великі відстані стримують закупівлі.

"Йдеться не про самосанкції, а про те, чи можуть індійські покупці фінансово здійснювати платежі за вугілля з російськими контрагентами через економічні санкції", – відзначає провідний аналітик Kpler Метью Бойл.

Видання вказує, що хоча Росія та Індія обговорюють механізми розрахунків у місцевих валютах, які мали б допомогти обійти режими санкцій, жодної схеми цього наразі не було оприлюднено.

Як повідомлялося, на початку квітня ЄС опублікував п'ятий пакет санкцій проти РФ та Білорусі, в який зокрема увійшло ембарго на постачання в ЄС вугілля та інших видів твердого палива з РФ, яке почне діяти з 10 серпня 2022 року.