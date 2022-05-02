Німеччина підтримає ембарго на імпорт нафти з Росії, – міністр економіки

Німеччина готова підтримати запровадження ембарго на рівні Євросоюзу на імпорт російської нафти.

Про це міністр економіки ФРН Роберт Габек заявив перед початком зустрічі профільних міністрів ЄС у Брюсселі, повідомляє Укрінформ.

"Після цих 2 місяців я можу сказати: Німеччина не проти нафтового ембарго щодо Росії. Звісно, що це буде велике навантаження, але ми готові до нього", – сказав Габек.

Водночас він зауважив, що добре було б мати кілька місяців для технічної підготовки до запровадження цього рішення.

Габек також заликав зрозуміти позицію ФРН, а також більш залежних від російських енергоносіїв країн. За його словами, Європа належить до найзаможніших регіонів світу та може собі дозволити додаткові витрати, на відміну від деяких інших регіонів, тож потрібно подбати, щоб вони не постраждали від нового стрибка цін та не потрапили в залежність від Росії, яка запропонує їм знижки. Він додав, що те ж саме стосується і газу.

"Ми прагнемо солідарності, не потрібно керуватися емоціями, слід зважити наслідки. Ембарго потрібно обміркувати, щоб не штовхнути бідні країни в руки Росії", – сказав Габек.

Він наголосив, що солідарність з Україною потребує дуже швидко позбутися залежності від усіх російських енергоносіїв, а також сконцентруватися на розбудові спільної європейської енергетичної інфраструктури.

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Як повідомлялося, Європейська комісія наразі працює над пропозиціями щодо шостого пакету санкцій проти Росії, який включає поступову відмову від імпорту російської нафти. Очікується, що це рішення буде затверджено на цьому тижні, після того, як Австрія, Угорщина і Словаччина відкликали своє право вето на нафтове ембарго проти РФ.

Раніше високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррел констатував, що Євросоюзу складно ухвалити рішення про запровадження санкцій проти російської нафти, які активно обговорюються в рамках шостого пакету санкцій проти Росії, оскільки кілька країн ЄС пообіцяли ветувати таке рішення.

За даними видання The Wall Street Journal, Німеччина виступала проти запровадження ембарго на імпорт російської нафти, через це розглядається можливість запровадження часткових обмежень.

Проти запровадження будь-яких санкцій щодо імпорту російської нафти і газу також виступає Угорщина, заявляв міністр закордонних справ країни Петер Сіярто.