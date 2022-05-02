"Київський метрополітен" відкрив голосування за обрання нових назв для п’яти станцій

Розпочалося рейтингове голосування за обрання нових назв для п’яти станцій столичного метрополітену.

Про це начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Перший етап збору пропозицій для перейменування 5 станцій метрополітену завершено. Загалом свої ідеї подало 18 812 охочих. Наразі для наступного етапу рейтингування відібрано по 5 найпопулярніших варіантів для кожної станції. Ви побачите їх за лінком https://forms.gle/QLJWZ1Sf3eCi4b3x6 і зможете одразу зробити ваш вибір за одну назву до кожної станції", – повідомив Брагінський.

Він нагадав, що йдеться про перейменування станцій "Мінська", "Героїв Дніпра", "Дружби народів", "Площа Льва Толстого" та "Берестейська".

Брагінський додав, що другий етап онлайн голосування триватиме до 9 травня. Після цього результати будуть опрацьовані та направлені до Київської міської ради, де свій висновок також підготує фахова комісія з питань найменувань.

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Як повідомлялося, 8 квітня Брагінський звернувся до мера Києва з ініціативою перейменування вказаних п'яти станцій столичного метро.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що Київрада розгляне питання про перейменування низки об'єктів у столиці, зокрема станції метро "Мінська", на найближчому засіданні.