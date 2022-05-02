Австрія готова підтримати ембарго на імпорт російської нафти, – міністр енергетики

Австрія готова підтримати запровадження ембарго на імпорт нафти з Росії у разі, якщо відповідне рішення буде ухвалено Єврокомісією.

Про це заявила міністерка клімату, довкілля та енергетики країни Леоноре Гевесслер, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Поки що пропозиції Єврокомісії немає, але Австрія готова послідовно брати участь у нафтовому ембарго, якщо комісія та країни-учасниці будуть готові його запровадити", – сказала вона.

Гевесслер наголосила, що Австрія підготувалася до такого рішення – раніше близько 10% імпорту нафти в країну припадало на Росію, однак останнім часом велася активна робота зі скорочення цієї частки і в березні закупівля російської нафти не велася. Але ситуація у різних країнах ЄС різна, зазначила вона.

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Як повідомлялося, Європейська комісія наразі працює над пропозиціями щодо шостого пакету санкцій проти Росії, який включає поступову відмову від імпорту російської нафти. Очікується, що це рішення буде затверджено на цьому тижні, після того, як Австрія, Угорщина і Словаччина відкликали своє право вето на нафтове ембарго проти РФ.

Раніше високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррел констатував, що Євросоюзу складно ухвалити рішення про запровадження санкцій проти російської нафти, які активно обговорюються в рамках шостого пакету санкцій проти Росії, оскільки кілька країн ЄС пообіцяли ветувати таке рішення.

За даними видання The Wall Street Journal, Німеччина виступала проти запровадження ембарго на імпорт російської нафти, через це розглядається можливість запровадження часткових обмежень.

Проти запровадження будь-яких санкцій щодо імпорту російської нафти і газу також виступає Угорщина, заявляв міністр закордонних справ країни Петер Сіярто.