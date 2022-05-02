"Запоріжсталь" Ахметова зменшила виробництво у 5 разів

Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь" у січні-квітні поточного року знизив випуск прокату на 44,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 630,1 тис. тонн.

За інформацією підприємства, виплавка сталі за чотири місяці 2022 року знизилася на 45,8% – до 721 тис. тонн, чавуну – на 45,1%, до 830,2 тис. тонн, передає Інтерфакс-Україна.

У квітні цього року меткомбінат виробив 68,9 тис. тонн чавуну (19% до квітня 2021 року), 73,6 тис. тонн сталі (22%), 65,7 тис. тонн прокату (23,3%).

"Зниження рівня виробництва порівняно з аналогічним періодом минулого року пов'язане з дефіцитом сировини та логістичними проблемами, спричиненими військовими діями", – пояснюється в прес-релізі.

Нагадується, що у зв'язку із загостренням військових дій у регіоні з початку березня група "Метінвест" перевела частину обладнання "Запоріжсталі" в режим гарячої консервації. Наприкінці березня комбінат частково відновив роботу цеху холодної прокатки для виробництва та відвантаження холоднокатаних рулонів європейському споживачеві. Через місяць після вимушеної зупинки комбінат вивів із консервації обладнання та частково відновив виробництво. У квітні 2022 року комбінат працював у середньому на 50% своєї потужності.

"Запоріжсталь" – одне з найбільших промислових підприємств України, продукція якого має широкий попит у споживачів як на внутрішньому ринку, так і в багатьох країнах світу. Спеціалізація комбінату – високоякісний сталевий г/к рулон, г/к лист, холоднокатаний лист, х/к рулон із вуглецевих та низьколегованих сталей, а також сталева стрічка, чорна жерсть, гнутий профіль.

Основними споживачами продукції є виробники зварювальних труб, підприємства автомобільного, транспортного, сільськогосподарського машинобудування, виробники виробів побутової техніки.

"Запоріжсталь" перебуває у процесі інтеграції до групи "Метінвест", основними акціонерами якої є ПАТ "Систем Кепітал Менеджмент" (71,24%) Ріната Ахметова та група компаній "Смарт-Холдинг" Вадима Новінського (23,76%).