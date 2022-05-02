Нацбанк не бачить підстав для націоналізації "Альфа-Банку"

Національний банк України (НБУ) наразі не бачить підстав для націоналізації "Альфа-Банку" або визнання його неплатоспроможним.

Про це заступник голови НБУ Ярослав Матузка, який відповідає за питання банківського нагляду, розповів в інтерв’ю виданню "Forbes Україна".

Він нагадав, що управління акціями банку, що належать підсанкційним російським мільярдерам, було передано довіреній особі, кандидатуру якої погодив НБУ.

"Довірена особа в "Альфа-банку" буде здійснювати управління акціями підсанкційних осіб. Щоб не допустити маніпуляцій з боку колишніх акціонерів, довірена особа погоджуватиме свої рішення з Нацбанком", – сказав Матузка.

Водночас він визнав, що через російських власників банк стикнувся з репутаційним ризиком.

"Проблем із ліквідністю та якістю кредитного портфелю в нього немає. Підстав визнавати банк неплатоспроможним на сьогодні немає, як і підстав для його націоналізації. Згідно закону про вилучення майна, суб’єкти, до яких можуть бути застосовані такі заходи, належать державі-агресору", – наголосив Матузка.

Він додав, що інші банки з російським капіталом занадто маленькі та з точки зору нагляду не потребують підвищеної уваги.

"Певні проблеми в них є, але вони працюють. "Альфа-банк" – системний банк з великою кількістю клієнтів. Прийнято закон про стовідсоткове покриття вкладів населення у банках. Тому "Альфа-банк" під особливим наглядом", – зазначив заступник голови Нацбанку.

Читайте також: Суд арештував активи російського олігарха в "Альфа-Банку" на 470 мільйонів (оновлено)

Як повідомлялося, НБУ в березні позбавив права голосу російських акціонерів "Альфа-Банку" Міхаіла Фрідмана (32,86%), Германа Хана (20,97%), Олексія Кузьмичова (16,32%) та Петра Авена, які потрапили до санкційних списків ЄС, США та Великої Британії.

Після цього в "Альфа-Банку" заявляли, що російські бізнесмени Фрідман та Авен передадуть свої частки резидентам України, яких заздалегідь погодить Національний банк. Однак у підсумку НБУ погодив кандидатуру ексміністра фінансів Болгарії Сімеона Дянкова на позицію довіреної особи, якій буде передано право голосу за акціями підсанкційних акціонерів українського "Альфа-Банку".

Національний банк України також зазначав, що санкції США та Великої Британії проти російського "Альфа-банку", а також низки пов’язаних з ним фінустанов у інших країнах, не поширюються на український "Альфа-банк".

"Альфа-Банк" (Україна) з 9 березня визнаний системно важливим банком, обсяг депозитів населення у цьому банку становить близько 48 млрд грн, або понад 6% від загального обсягу депозитів українців. Обсяг коштів українських підприємств становить близько 24 млрд грн.

"Альфа-Банк" – один із найбільших українських приватних банків з міжнародним капіталом. Акціонерами банку є ABH Ukraine Limited і ABH Holdings, до якої входить і однойменний банк у Росії, що також потрапив під санкції.



За даними українського банку, його найбільшими кінцевими акціонерами, крім зазначених вище, є UniCredit S.p.A. (Італія) – 9,9%, Mark Foundation for Cancer Research – 3,8736% та Андрій Косогов – 3,6716%.