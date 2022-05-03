Резерви Нацбанку за місяць зменшились на $1,5 мільярда

Станом на початок травня міжнародні резерви Національного банку становлять $26,6 млрд.

Про це повідомив очільник Нацбанку Кирило Шевченко у колонці для "Нового времени".

"Зараз ми маємо адекватний запас міжнародних резервів, незважаючи на вчасне виконання урядом усіх своїх валютних боргових зобов’язань. Станом на початок травня резерви, за оперативними даними, складають $26,6 млрд. За достатньої міжнародної фінансової допомоги у нас буде можливість утримувати резерви на належному рівні та навіть збільшувати їх", – зазначив він.

За його словами, відносно м’які валютні обмеження створюють простір для відновлення ринкових процесів.

Якщо на початку війни всі операції на міжбанку здійснювалися з НБУ, то з березня банки нарощують обсяг торгів між собою. Середньоденний обсяг торгів між банками у квітні становив близько $25 млн.

"Ці обсяги неможливо порівнювати з довоєнними, але це необхідне підґрунтя для подальшого розвитку ринку", – наголосив Шевченко.

Нагадаємо, станом на 1 квітня міжнародні резерви України становили $28,12 млрд, у березні вони зросли на 2% або на $569,6 млн.