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Польща пропонує запровадити податок на російські газ та нафту

россия,флаг,прапор,росія

На саміті в Брюсселі Польща представить пропозицію ввести податок на російську сировину.

Про це повідомила міністерка клімату та навколишнього середовища країни Анна Москва, передає "Польське радіо".

"Я представлю цю пропозицію в деталях. Це буде спеціальний збір, податок, розмір якого залежатиме від ступеня залежності від російської сировини. Найочевидніше, податок стосуватиметься різного виду сировини. Такий крок має мотивувати країни пожвавити темпи дерусифікації", – пояснила вона.

Міністерка підкреслила, що, за пропозицією польського уряду, збір охоплюватиме всю російську сировину: вугілля, газ, нафту та інші похідні сировини. Вона додала, що новий податок буде створено за моделлю системи торгівлі викидами вуглецю ETS (схема торгівлі викидами Європейського Союзу, – ред.), яка служить для декарбонізації європейської економіки.

Автор: 

газ (7972) податки (2458) нафта (4835) Польща (2457) росія (14379) вугілля (1897)


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