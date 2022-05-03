Польща пропонує запровадити податок на російські газ та нафту

На саміті в Брюсселі Польща представить пропозицію ввести податок на російську сировину.

Про це повідомила міністерка клімату та навколишнього середовища країни Анна Москва, передає "Польське радіо".

"Я представлю цю пропозицію в деталях. Це буде спеціальний збір, податок, розмір якого залежатиме від ступеня залежності від російської сировини. Найочевидніше, податок стосуватиметься різного виду сировини. Такий крок має мотивувати країни пожвавити темпи дерусифікації", – пояснила вона.

Міністерка підкреслила, що, за пропозицією польського уряду, збір охоплюватиме всю російську сировину: вугілля, газ, нафту та інші похідні сировини. Вона додала, що новий податок буде створено за моделлю системи торгівлі викидами вуглецю ETS (схема торгівлі викидами Європейського Союзу, – ред.), яка служить для декарбонізації європейської економіки.