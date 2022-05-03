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Новини
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"Укртрансбезпека" відновила ваговий контроль на дорогах

фуры

Державна служба України з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека") вирішила відновити контроль за дотриманням габаритно-вагових норм на українських дорогах.

Як повідомляє пресслужба "Укртрансбезпеки", здійснення контролю за дотриманням габаритно-вагових норм відновлено з початку травня.

"Закриття морських портів суттєво збільшило навантаження на автошляхи південних регіонів, зокрема Одеської області. Моніторинг транспортних засобів, який здійснювався впродовж квітня департаментом державного нагляду (контролю) "Укртрансбезпеки", виявив системне недотримання перевізниками габаритно-вагових норм, що негативно впливає на стан дорожнього покриття та ускладнює рух автошляхами", – зазначається у повідомленні.

У відомстві наголошують, що особливу увагу буде приділено автомобільній дорозі М-15 "Одеса-Рені". Зокрема, пост габаритно-вагового контролю розпочне роботу поблизу пункту пропуску "Маяки-Удобне".

"Укртрансбезпека" нагадує, що під час виконання службових обов’язків інспектори обов’язково повинні здійснювати аудіо-відео фіксацію своїх дій за допомогою бодікамер. Водії також мають право знімати дії інспекторів під час зважування, або під час оформлення матеріалів.

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вантажі (1313) дороги (1580) Укртрансбезпека (102)


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що - давно хабарів не брали ....
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03.05.2022 20:26 Відповісти
танки кацапские пусть взвешивают
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04.05.2022 05:16 Відповісти
Кушать ***** хочеться да А с автоматом на передок не хотят!
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03.05.2022 20:30 Відповісти
хабарники жерти хочуть!
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03.05.2022 22:48 Відповісти
Під час війни без них ну ніяк
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03.05.2022 23:02 Відповісти
хабарники контролюватимуть перевезення вантажів? І хтось обов'язково буде зливати в рашу. Бо хабарники.
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04.05.2022 09:25 Відповісти
От оця )(уйня зараз саме необхідне для країни. Суки потворні ****** маются .
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04.05.2022 14:11 Відповісти

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