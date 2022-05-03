"Укртрансбезпека" відновила ваговий контроль на дорогах

Державна служба України з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека") вирішила відновити контроль за дотриманням габаритно-вагових норм на українських дорогах.

Як повідомляє пресслужба "Укртрансбезпеки", здійснення контролю за дотриманням габаритно-вагових норм відновлено з початку травня.

"Закриття морських портів суттєво збільшило навантаження на автошляхи південних регіонів, зокрема Одеської області. Моніторинг транспортних засобів, який здійснювався впродовж квітня департаментом державного нагляду (контролю) "Укртрансбезпеки", виявив системне недотримання перевізниками габаритно-вагових норм, що негативно впливає на стан дорожнього покриття та ускладнює рух автошляхами", – зазначається у повідомленні.

У відомстві наголошують, що особливу увагу буде приділено автомобільній дорозі М-15 "Одеса-Рені". Зокрема, пост габаритно-вагового контролю розпочне роботу поблизу пункту пропуску "Маяки-Удобне".

"Укртрансбезпека" нагадує, що під час виконання службових обов’язків інспектори обов’язково повинні здійснювати аудіо-відео фіксацію своїх дій за допомогою бодікамер. Водії також мають право знімати дії інспекторів під час зважування, або під час оформлення матеріалів.