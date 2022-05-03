Плавучий LNG-термінал Греції змінить енергетику Європи, – прем'єр Болгарії

Плавучий термінал LNG, будівництво якого почалося в Олександруполесі на півночі Греції, не тільки дозволить диверсифікувати постачання енергоресурсів, але й дасть можливість внести істотні зміни до енергетики Європи.

Про це заявив прем'єр Болгарії Кирило Пєтков, передає Інтерфакс-Україна.

"Це не просто енергетичний проект. Він змінить енергетичну карту Європи. Балканський півострів – це регіон із населенням 65 млн осіб, і ми можемо зробити значно більше", – наголосив Пєтков.

Голова Євроради Шарль Мішель, який відправився в регіон з візитом, провів в Олександруполесі зустрічі з прем'єром Греції Кіріакосом Міцотакісом, лідерами Болгарії, Північної Македонії та Сербії.

Очікується, що термінал LNG потужністю 5,5 млрд кубометрів в Олександруполісі розпочне роботу у 2023 році. Оператор проєкту Gastrade SA повідомляв у січні, що газ може розподілятися на ринки Греції, Болгарії, Румунії, Сербії та Північної Македонії, Молдови та України.

У країні вже працює один термінал LNG – Revithoussa LNG компанії DESFA, за 45 км від Афін. У 2021 році він прийняв 2,4 млрд кубометрів газу.

"Плавучий термінал LNGв Олександруполісі допоможе досягти мети ЄС щодо поетапної відмови від російського газу якнайшвидше, як було вирішено Європейською радою в березні", – пояснив раніше прес-секретар Євроради Баренд Лейтс.

Раніше повідомлялося, що Греція планує наступного місяця розрахуватися з російським "Газпромом" таким чином, щоб не порушити санкції Європейського союзу проти Росії.