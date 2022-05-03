Ліхтенштейн заборонив реєструвати трастові компанії для росіян

Князівство Ліхтенштейн 2 травня приєдналося до п’ятого пакету санкцій Євросоюзу (ЄС) проти Росії, який передбачає заборону створення трастів та інших видів довірчої власності для громадян РФ.

Про це повідомляється на порталі уряду країни.

Заборона поширюється на надання послуг трастів або подібних юридичних угод, у яких російські громадяни або фізичні чи юридичні особи, юридичні чи юридичні особи, які проживають в Росії, діють як довірені особи чи бенефіціари.

Зокрема, забороняється діяти або дозволяти будь-якій іншій особі діяти в якості довіреної особи, кандидата, директора, секретаря або в аналогічній якості для відповідного трасту або аналогічної юридичної організації, пов’язаної з Росією. Для нових ділових відносин заборона діє з моменту набрання чинності рішення уряду Ліхтенштейну. Протягом перехідного періоду до 29 травня все ще можуть надаватися певні послуги, які можуть стосуватися лише дій, пов’язаних із припиненням існуючих ділових відносин.

"Уряд усвідомлює, що автономне впровадження цих заходів матиме економічні наслідки для постраждалих учасників фінансового ринку. Тому він перебуває у тісному контакті з Опікунською палатою та Асоціацією банків", – зазначається у повідомленні.

Обмеження забороняють громадянам і резидентам РФ реєструвати трасти на території цієї країни, а громадянам Ліхтенштейну обслуговувати ці трасти.

Крім того, уряд Ліхтенштейну також заборонив експорт будь-яких банкнот і продаж цінних паперів громадянам Білорусі або особам, юридичним особам або підприємствам, які проживають в Білорусі, включаючи Національний банк Республіки Білорусь.

"Після впровадження останніх санкцій ЄС Ліхтенштейн, відповідно до своєї попередньої політики, солідарно підтримує обмежувальні заходи, ухвалені ЄС, і таким чином висловлює свою готовність також підтримувати економічно обтяжливі санкції. Таким чином, уряд наголошує, що грубе порушення суверенітету та територіальної цілісності України є неприйнятним", – зазначається у повідомленні.

Зазначимо, що Ліхтенштейн є одним з популярних напрямків для реєстрації трастових компанії російськими власниками.

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Як повідомлялося, 8 квітня ЄС запровадив п'ятий пакет санкцій проти РФ та Білорусі. Під нові європейські санкції потрапили понад 200 фізосіб та 18 організацій, серед яких були підприємці так званих "ЛНР" та "ДНР", а також члени сімей осіб, які вже перебували під санкціями. Також запроваджено санкції проти компаній, виробництво та технології яких пов'язані з російською агресією в Україні.

Також ЄС вирішив заборонити імпорт із РФ деяких типів деревини, цементу, добрив, морепродуктів, спиртних напоїв, ікри та запровадити обмеження на експорт до РФ квантових комп'ютерів та передових напівпровідників, високотехнологічної електроніки, програмного забезпечення, чутливого обладнання та обладнання для транспорту, суден.

Крім іншого, п'ятим пакетом санкцій проти Росії передбачено ембарго на постачання в ЄС вугілля та інших видів твердого палива з РФ до ЄС, яке почне діяти з 10 серпня 2022 року, заборона на імпорт хлористого калію з Білорусі через Росію, заборона на доступ судів РФ до порти країн ЄС та заборона на доступ на свою територію дорожнього транспорту з РФ та Білорусі.