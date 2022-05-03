Фінська залізниця почала розривати договори на перевезення в Росію

Фінський залізничний оператор VR Group розпочала розірвання договорів в рамках ухваленого у квітні рішення про припинення вантажних перевезень між Росією та Фінляндією, включно з контрактами з "Російськими залізницями", а також ухвалила рішення про продаж всього бізнесу в РФ.

Як повідомляється на сайті компанії, цей процес просувається за планом, очікується, що залізничний рух між країнами повністю припиниться не пізніше кінця року.

В компанії запевнили, що VR прагне якнайшвидшого припинення руху, але частина трафіку може тривати до кінця року відповідно до умов припинення чинних угод, якщо клієнти цього вимагатимуть.

"За нашими оцінками, до кінця літа трафік зменшиться приблизно до третини від початкового рівня. Деякі клієнти хочуть продовжити рух до кінця періоду повідомлення, але ми все ще продовжуємо переговори щодо зупинки трафіку швидше. У будь-якому випадку, усі російські вантажні перевезення, які обслуговує VR, закінчаться не пізніше кінця року", – зазначив виконувач обов’язків керуючого директора VR Group Топі Сімола.

Компанія нагадує, що наразі санкції Заходу не поширюються на залізничні перевезення між ЄС та Росією, тому розірвання контрактів VR на вантажні перевезення з її клієнтами має вирішуватися в порядку, зазначеному в контрактах, та обговорюватися із замовниками.

"У своїй діяльності VR суворо дотримується рішень про санкції, а також усіх інших законодавчих актів та офіційних інструкцій. Якщо нові санкції набудуть чинності, графік зупинки решти залізничного руху з РФ відповідно прискориться", – наголошують в компанії.

Читайте також: Фінляндія готова припинити імпорт російського газу через вимогу оплати в рублях

VR також повідомляє про рішення продати свої філії та дочірні компанії в Росії, пов’язані з вантажними перевезеннями.

Зокрема, VR Group ініціювала переговори про продаж або ліквідацію своїх фінських асоційованих компаній ContainerTrans Scandinavia (CTS) і Freight One Scandinavia (FOS). Крім того, VR Group почала переговори про продаж своєї російської дочірньої компанії Finnlog.

CTS – компанія, що надає послуги з контейнерних перевезень та експедиторських послуг між Фінляндією та Росією та іншими країнами СНД та Азії, у якій VR належить 50%, решту 50% контролює російський оператор "ТрансКонтейнер".

FOS – це логістична компанія, що спеціалізується на перевезеннях вагонів і повних потягів між Фінляндією, Росією та країнами СНД, де VR також належить 50%, інші 50% контролює російська АТ "Перший вантажний транспорт".

Finnlog — російська дочірня компанія VR, яка надала вагони в оренду ключовим клієнтам VR Transpoint у Фінляндії та управляла вагонами для імпортного перевезення деревини між Росією та Фінляндією.

У 2021 році VR Group вже продала операції Transpoint International (FI) Oy, яка здійснювала міжнародні автомобільні перевезення як у Фінляндії, так і в Росії, компанії Avind International Ltd.

Як повідомлялося, 6 квітня рада директорів фінського залізничного оператора VR Group ухвалила рішення поступово повністю згорнути вантажний трафік із Росією.