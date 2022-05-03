Окупанти пошкодили магістральний газогін на Харківщині, – Оператор ГТС

Внаслідок бойових дій на Харківщині пошкоджень зазнав магістральний газопровід, внаслідок чого зупинена робота 10 газорозподільних станцій.

Про це повідомляє пресслужба "Оператора ГТС України".

"Обстріли російських окупантів завдали нових пошкоджень газотранспортній інфраструктурі Харківської області. Диспетчери "Оператора ГТС" зафіксували значне зниження тиску в системі, яке сталося через пошкодження магістрального газогону внаслідок бойових дій. Це призвело до зупинки 10 газорозподільних станцій (ГРС), які транспортували газ до низки населених пунктів області", – зазначається у повідомленні.

В компанії уточнили, що за підтримки українських військових співробітникам Оператора ГТС вдалось потрапити на потрібне місце, локалізувати пошкоджену ділянку газопроводу і оптимізувати схему газопостачання.

"Наразі через активні бойові дії фахівці ОГТСУ не можуть отримати доступ для ремонту пошкодженої ділянки газопроводу. Компанія шукає можливості забезпечити повноцінне газопостачання до населених пунктів та за найменшої нагоди розпочне необхідні ремонтні роботи", – йдеться у повідомленні.

У підсумку, за даними Оператора ГТС, всього через бойові дії залишаються зупиненими 56 ГРС у Луганській, Донецькій, Харківській, Запорізькій областях.