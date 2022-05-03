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"Укрпошта" планує відновити набір персоналу в Києві

укрпошта

"Укрпошта" планує відновити набір нового персоналу в Києві.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський в інтерв'ю відеопроекту "Український свідок", передає Інтерфакс-Україна.

"У Києві плануємо нарешті оголосити набір нового персоналу, тому що кияни повертаються, потрібно відкривати відділення, а людей не вистачає. Тому ми прийматимемо рішення про набір людей", – розказав Смілянський.

Він також зазначив, що компанія пропонує людям із тимчасово окупованих регіонів переїжджати до столиці та виходити на роботу.

"Намагаємось зберегти персонал, намагаємось зберегти кращих працівників. Але я не приховуватиму: війна поділила людей на біле та чорне, "сірої зони" не дуже багато. Так що тут не буде багато популярних рішень", – зазначив гендиректор компанії.

Смілянський також констатував, що гарантована заробітна плата стала для багатьох демотиватором виходу на роботу.

Раніше повідомлялося, що "Укрпошта" не змогла запустити новий інтернет-магазин, відкриття якого було заплановано на 1 травня.

Як повідомлялося, онлайн-магазин "Укрпошти" не працював з 22 квітня, в компанії називали причиною цього DDos-атаку.

Автор: 

Київ (4707) робота (905) Укрпошта (798)


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03.05.2022 22:49 Відповісти
6700 минимальна
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03.05.2022 22:58 Відповісти

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