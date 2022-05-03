З початку травня змінилися умови виплат для переселенців

З 1 травня змінилися умови виплат для внутрішньо переміщених осіб, зокрема внаслідок оновлення переліку територій, де тривають активні дії або які перебувають у тимчасовій окупації чи оточенні.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує пресслужба столичної адміністрації.

"Також допомогу отримуватимуть внутрішньо переміщені особи, чиє житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок бойових дій і які подали заявку на відшкодування відповідних втрат", – уточнив чиновник.

Водночас, виплата державної допомоги за березень та квітень 2022 року буде здійснена за старими правилами – усім внутрішньо переміщеним особам, відомості про яких включено до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

Він нагадав, що перелік територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні, затверджується Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Як повідомлялося, Мінреінтеграції затвердило оновлений Перелік територіальних громад, що розташовані в районах проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 25 квітня, переселенці з яких можуть отримати допомогу, повний перелік оприлюднено на сайті міністерства.

Зазначимо, що раніше допомогу могли отримати переселенці з територій активних бойових дій, визначених розпорядженням Кабміну №204 від 6 березня (Волинська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська області та Київ), які отримали довідку про перебування на обліку внутрішньо переміщених осіб. В оновленому списку кількість регіонів скорочено з 13 до 7, а також уточнені конкретні ОТГ, переселенці з яких можуть отримати допомогу.

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Нагадаємо, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб з територій, які постраждали від війни, надається у наступних розмірах:

для осіб з інвалідністю та дітей – 3 000 гривень;

для інших осіб – 2 000 гривень.

Заяву на допомогу на проживання можна подати дистанційно через застосунок "Дія" (в розділі "послуги").

Особисто заяву на отримання допомоги можна подати наступним способом:

особисто подати заяву на взяття на облік у статусі ВПО до органів соціального захисту, уповноваженої особи громади чи ЦНАПу;

отримати довідку щодо взяття на облік як ВПО;

особисто подати заяву на отримання допомоги до органів соціального захисту, уповноваженої особи громади чи ЦНАПу.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів затвердив три державні програми для підтримки вимушених переселенців в Україні, які передбачають щомісячні виплати, допомогу при працевлаштуванні та часткову компенсацію вартості комунальних послуг.

Перша з них передбачає виплату допомоги у розмірі 2000 або 3000 гривень на місяць внутрішньо переміщеним особам, друга передбачає компенсації для роботодавців при працевлатуванні таких осіб, а третя – компенсації місцевим жителям видатків на сплату комуналки, якщо вони надали житло переселенцям.