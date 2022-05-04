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На Івано-Франківщині побудують 100 тисяч квадратних метрів житла для переселенців, – ОВА

житло

Близько 100 тисяч метрів квадратних житла побудують на Івано-Франківщині для сімей, які через війну втратили власні помешкання.

Про це повідомила очільниця обласної державної адміністрації Світлана Онищук у Telegram.

"Квартири внутрішньо переміщеним особам одразу будуть надаватися з ремонтом і мінімальним оснащенням технікою та меблями. Також розглядається можливість викупу уже готових квартир", – зазначила вона.

Усі квартири перебуватимуть у державній власності. Після того, як буде відновлено будинки переселенців у містах, де вони жили до війни, вони переїдуть, а ці квартири надаватимуть військовослужбовцям та всім, хто стояв у черзі на житло.

Як повідомлялося, на Київщині, в Ірпені та Бородянці, планують побудувати два житлові комплекси на 50 тис. кв. м кожний для тих людей, хто втратили житло внаслідок воєнної агресії РФ.

Автор: 

житло (595) Івано-Франківська область (143) переселенці (468)


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