"Метінвест" Ахметова законсервує Авдіївський коксохім після ворожих обстрілів

Група "Метінвест" здійснює процес консервації Авдіївського коксохімічного заводу (АКХЗ) та мінімізувала кількість персоналу, що працює на промислових майданчиках заводу.

Як повідомляє пресслужба компанії, здійснюються заходи для збереження життя та здоров’я співробітників та убезпечення їх від ворожих обстрілів.

"Усі, хто може виконувати свою роботу дистанційно, були переведені на віддалений режим ще на початку березня. Однак, продовжують працювати фахівці, які забезпечують зберігання промислових потужностей АКХЗ у період воєнних дій. Більшість із них, на жаль, опинилися 3 травня під ворожим обстрілом після робочої зміни. Атака окупантів була швидка та прицільна. Спеціалісти підприємства навіть не встигли повернутися до бомбосховищ заводу, які сьогодні стали укриттям для співробітників та жителів Авдіївки", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі на заводі діють сім сховищ, здатних розмістити 2,5 тисячі людей. Укриття забезпечені генераторами, медикаментами, питною водою та харчами в обсязі, достатньому для тривалого перебування.

Крім того, адміністрація АКХЗ системно проводить для співробітників інформаційно-роз’яснювальну роботу: нагадує про своєчасне реагування на небезпеку та правила, які допоможуть зберегти життя, зокрема – користуватися укриттям на території підприємства чи міста в період обстрілів.

"Незважаючи на складну логістику та ворожі обстріли, група "Метінвест" готова вивозити усіх співробітників та членів їхніх родин, які бажають покинути небезпечне місце", – наголосили в компанії.

Масштабні обстріли Авдіївки не вщухають вже кілька тижнів. У місті немає води, періодично через бойові дії пропадає світло та газ.

Як повідомлялося, 3 травня російські війська обстріляли Авдіївський коксохімічний завод на Донеччині, внаслідок обстрілу щонайменше 10 людей загинули, 15 отримали поранення. За словами голови Донецької ОВА Павла Кириленка, загарбники точно знали, куди стріляли, адже робітники заводу саме завершили зміну й на зупинці чекали автобуса, який мав їх розвозити із заводу додому.

Нагадаємо, окупанти раніше вже неодноразово обстрілювали "Авдіївський коксохімічний завод", що входить до складу холдингу "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новінського.