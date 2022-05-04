Угорщина продовжує виступати проти нафтового ембарго щодо РФ, – Bloomberg

В угорському уряді заявили, що план Євросоюзу щодо повної заборони російської нафти незадовільний, оскільки загрожує енергетичній безпеці Угорщини.

Про це повідомляє Bloomberg, із посиланням на поінформовані джерела, передає "Європейська правда".

За їх даними, Угорщині та Словаччині, які сильно залежать від російської енергії, буде дано час до кінця 2023 року для виконання санкцій, на рік більше, ніж іншим країнам-членам.

Проте Золтан Ковач, речник уряду Угорщини, заявив, що занепокоєння Угорщини залишаються невирішеними.

"Ми не бачимо жодного плану чи гарантій у поточній пропозиції щодо управління навіть перехідним періодом, а також того, що гарантуватиме енергетичну безпеку Угорщини", – сказав він.

27 країн-членів ЄС зустрінуться пізніше того ж дня, щоб обговорити – і потенційно схвалити – пропозицію.

Як повідомлялося, 4 травня під час виступу у Європарламенті очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн презентувала шостий пакет санкцій проти РФ. Він зокрема передбачає нафтове ембарго на російську нафту – поступову заборону на імпорт сировини упродовж шести-восьми місяців. Винятки мають бути для Угорщини та Словаччини, які сильно залежать від нафти РФ. Їм дозволять продовжувати імпорт до кінця 2023 року.

Угорщина та Словаччина отримують російську нафту південною гілкою нафтопроводу "Дружба", який також забезпечує сировиною Чехію. За даними уряду, Угорщина імпортує близько 65% своєї нафти з Росії, що більш ніж удвічі перевищує середній показник ЄС – 26%.