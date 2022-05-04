Кабмін зобов'язав державних реєстраторів перевіряти власників нерухомості

Кабінет міністрів на засіданні 3 травня вніс зміни до Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, якими зобов’язав державних реєстраторів перевіряти заявників.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Зокрема, внесеними змінами встановлено обов’язок державного реєстратора речових прав на нерухоме майно ще на стадії формування заяви здійснити усі дії, пов’язані з перевіркою та внесенням відомостей про ідентифікованого суб’єкта речового права, обтяження

Крім існуючих механізмів, така перевірка здійснюватиметься шляхом: підтвердження наявності унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі; перевірки ідентифікованого коду ЄДРПОУ чи податкового номера в Єдиному банку даних платників податків – для юридичних осіб.

Як повідомлялося, на початку травня Кабінет міністрів відновив можливість купівлі-продажу нерухомості в умовах воєнного стану, їх зможуть посвідчувати нотаріуси, внесені Мін’юстом до окремого реєстру.