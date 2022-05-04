Норвезька Equinor списала активи в Росії на $1,1 мільярда

Найбільша норвезька нафтогазова корпорація Equinor (раніше – Statoil) оцінила чисті збитки внаслідок списання активів в Росії у $1,08 млрд.

Про це йдеться у повідомленні про квартальні результати, оприлюдненому на сайті компанії.

"28 лютого Equinor оголосила про своє рішення припинити нові інвестиції в Росію та почати процес виходу з російських спільних підприємств. У цьому кварталі ми визнали чисте знецінення активів у Росії на суму $1,08 мільярда", – йдеться у повідомленні.

Загалом за підсумками кварталу Equinor повідомляє про скоригований прибуток у розмірі $18 млрд ($5,18 млрд після оподаткування). Чистий операційний прибуток компанії за МСФЗ становив $18,4 млрд, а чистий прибуток за МСФЗ – $4,71 млрд.

"Вторгнення в Україну є темним моментом для Європи, і наші думки з тими, хто страждає від наслідків жорстокої війни. Після трьох десятиліть присутності в Росії, ми вважали ситуацію неприпустимою і діяли рішуче, зупинивши нові інвестиції в Росію та розпочавши процес виходу з російських спільних підприємств Equinor. Вихід із Росії вплине на наших співробітників і призведе до знецінення наших активів у країні в цьому кварталі", – прокоментував, президент і генеральний директор Equinor ASA Андерс Опедал.

Як повідомлялося, 15 березня Equinor заявила, що припинить торгівлю російською нафтою та нафтопродуктами.

28 лютого рада директорів Equinor вирішила припинити нові інвестиції в Росію і розпочати процес виходу з російських спільних підприємств.